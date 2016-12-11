“العمل” تتفاعل مع “مقطع فيديو” وتنهي معاناة عامل خلال ساعات في حوطة بني تميم

أنهى مكتب العمل بحوطة بني تميم معاناة عامل وافد من عدم توفر مسكن له في إحدى المشاريع الإنشائية التي يعمل فيها حارساً لمعدات الشركة .

تفاصيل القصة ظهرت على السطح بعد انتشار مقطع فيديو من احد المواطنين ، يفيد بأن عاملاً وافداً مكلف بحراسة معدات تابعة لإحدى المنشآت في قطاع المقاولات ويجلس على كرسي بجوار المعدات وسط جو قارس البرودة لاتزيد درجة حرارته عن ْ13 و لا يوجد مكان مناسب يقيه من البرد .

وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع الفيديو وكلفت فريق تفتيش للوقوف على الموقع والتأكد من البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

واوضح مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني انه تم استدعاء ممثل الشركة المسؤولة عن المشروع، وإلزام الشركة بتأمين مكان مناسب لعمالتها الوافدة واخذ تعهد بعدم تكرار ذلك .

ودعا الزهراني المنشآت إلى ضرورة التقيد بإيجاد بيئات عمل مناسبة وملائمة للعمال تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية في حق المخالفين.

وشكر المواطنين على تعاونهم في الإبلاغ عن المنشآت المخالفة، مؤكدا أن المواطن شريك حقيقي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يخدم المصلحة العامة