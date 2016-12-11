مليشيا الحوثي تعدم طالبا رفض ترديد شعار الصرخة

أقدمت مليشيا الحوثي في اليمن، على إعدام، طفل في أحد مدارس محافظة ذمار، جنوب صنعاء، وذلك بسبب رفضه ترديد شعار الصرخة الخاص بجماعة الحوثي.
وأكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي أعدمت الطفل، مشعل محمد صالح مشرف ، البالغ من العمر 12 عامًا، وذلك في مدرسة المحفد، التابعة لمديرية الحدأ بذمار.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المليشيات في المنطقة فرضت إقامة حفل خاص بما يسمى بالمولد، بالمدرسة، وأن أحد عناصرها طلب من تلاميذ المدرسة ترديد شعار الصرخة، وسط رفض من قبل التلاميذ.
وأكدت المصادر، أن رفض تلاميذ المدرسة، ترديد الشعار، أجبر عناصر المليشيا على إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على التلاميذ لتصيب أحدهم وترديه قتيلا.
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