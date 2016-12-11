مليشيا الحوثي تعدم طالبا رفض ترديد شعار الصرخة

أقدمت مليشيا الحوثي في اليمن، على إعدام، طفل في ‏أحد مدارس محافظة ذمار، جنوب صنعاء، وذلك بسبب ‏رفضه ترديد شعار الصرخة الخاص بجماعة الحوثي.‏

وأكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي أعدمت ‏الطفل، مشعل محمد صالح مشرف ، البالغ من العمر ‏‏12 عامًا، وذلك في مدرسة المحفد، التابعة لمديرية ‏الحدأ بذمار.‏

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن ‏المليشيات في المنطقة فرضت إقامة حفل خاص بما ‏يسمى بالمولد، بالمدرسة، وأن أحد عناصرها طلب من ‏تلاميذ المدرسة ترديد شعار الصرخة، وسط رفض من ‏قبل التلاميذ.‏

وأكدت المصادر، أن رفض تلاميذ المدرسة، ترديد ‏الشعار، أجبر عناصر المليشيا على إطلاق الرصاص ‏الحي بشكل عشوائي على التلاميذ لتصيب أحدهم ‏وترديه قتيلا.‏