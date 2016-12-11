 مليشيا الحوثي تعدم طالبا رفض ترديد شعار الصرخة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مليشيا الحوثي تعدم طالبا رفض ترديد شعار الصرخة “الطيران المدني” يستلم أرض مطار القنفذة الجديد “حقوق الإنسان”: انتخاب المملكة في مجلس حقوق الإنسان تأكيد لدورها في تعزيز الحقوق والعدل “العمل” تتفاعل مع “مقطع فيديو” وتنهي معاناة عامل خلال ساعات في حوطة بني تميم جيش العدل البلوشي يتبنى قتل وجرح عدد من عناصر الحرس الثوري في انفجار عبوة ناسفة في بلوشستان ضبط 16 مخالفة لتأنيث المحلات في الرياض بعد الهلال.. النصر وموبايلي يتفقان على إنهاء عقد الرعاية ترامب يلمح إلى صدام بين أمريكا والصين الخارجية المصرية تؤكد أن الإرهاب الغاشم لن ينال من وحدة أبناء الوطن ” التعاون الإسلامي” تدين التفجير الإرهابي في الكنيسة البطرسية بالقاهرة مدير جامعة الباحة: الجامعة تسعى للارتقاء بعمل الأداء الوظيفي لموظفيها أمير جازان يدشن مشروعات تعليمية بصبيا بتكلفة ٣٠٠ مليون ريال غد الاثنين

مليشيا الحوثي تعدم طالبا رفض ترديد شعار الصرخة

مليشيا الحوثي تعدم طالبا رفض ترديد شعار الصرخة
المناطق_وكالات

أقدمت مليشيا الحوثي في اليمن، على إعدام، طفل في ‏أحد مدارس محافظة ذمار، جنوب صنعاء، وذلك بسبب ‏رفضه ترديد شعار الصرخة الخاص بجماعة الحوثي.‏
وأكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي أعدمت ‏الطفل، مشعل محمد صالح مشرف ، البالغ من العمر ‏‏12 عامًا، وذلك في مدرسة المحفد، التابعة لمديرية ‏الحدأ بذمار.‏

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن ‏المليشيات في المنطقة فرضت إقامة حفل خاص بما ‏يسمى بالمولد، بالمدرسة، وأن أحد عناصرها طلب من ‏تلاميذ المدرسة ترديد شعار الصرخة، وسط رفض من ‏قبل التلاميذ.‏
وأكدت المصادر، أن رفض تلاميذ المدرسة، ترديد ‏الشعار، أجبر عناصر المليشيا على إطلاق الرصاص ‏الحي بشكل عشوائي على التلاميذ لتصيب أحدهم ‏وترديه قتيلا.‏

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>