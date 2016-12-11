 أحمد عيد: أتمنى التوفيق للأهلي أمام برشلونة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أحمد عيد: أتمنى التوفيق للأهلي أمام برشلونة

أحمد عيد: أتمنى التوفيق للأهلي أمام برشلونة
المناطق_الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلقي الرئيس أحمد عيد دعوة من نظيره القطري لحضور المباراة الودية التي تجمع الأهلي ببرشلونة الإسباني بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
كما تلقى دعوة مماثلة من أحمد المرزوقي رئيس إدارة النادي الأهلي ، وقد ثمن أحمد عيد للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولأحمد المرزوقي الدعوتين، “متمنياً التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذا الحدث الرياضي الكروي الكبير”.

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