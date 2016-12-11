ابتعد عن المتشائمين لتكون ثرياً

وجدت دراسة قام بها باحث بريطاني أن غالبية الأثرياء في العالم لديهم صفة مشتركة وهي البعد عن الأشخاص المتشائمين، وعدم تكوين أي علاقات قوية معهم.

وقال مؤلف الدراسة جيم كورلي والتي نشرتها وسائل إعلام بريطانية، أن دراسته جاءت نتيجة بحث دام 5 سنوات عن العادات الخاصة بالأشخاص الأثرياء، مبينا أن الصفة الشبه مشتركة لديهم هي البعد عن مخالطة الأشخاص السلبيين.

وأضاف أن الثري الناجح في الغالب يتعامل مع الأشخاص المتفائلين الإيجابيين ويتجنب بشكل واضح السلبيين حتى لا يتعرض للإحباط أو يتسلل له القلق من بعض القرارات الجريئة التي قد يتخذها.

وبحسب الدراسة فإن قرابة 85% من الأثرياء الذين شملتهم الدراسة تنطبق عليهم تلك الصفة، مقارنة بـ 15% لم تكن تلك السمة موجودة فيهم.

ولم يكن الباحث كورلي الوحيد الذي سلط الضوء على السلبية وأثرها على الفرد فقد سبقه الكثير من الأشخاص الذين رأوا أن “السلبيين لا أمل لهم في النجاح”.