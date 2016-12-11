القيادة تعزي الرئيس النيجيري في ضحايا انهيار سقف كنيسة ببلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، إثر انهيار سقف كنيسة في بلاده، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى : “علمنا ببالغ الأسى بنبأ انهيار سقف كنيسة في بلدكم, وما نتج عنه من وفيات وإصابات, وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة, لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل, وأن يحفظكم والشعب النيجيري الشقيق من كل سوء ومكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، إثر انهيار سقف كنيسة في بلاده وما نتج عنه من ضحايا وإصابات.

وقال ولي العهد : “علمت ببالغ الحزن بنبأ انهيار سقف كنيسة في بلدكم, وما نتج عنه من وفيات وإصابات, وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة, سائلاً المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل, إنه سميع مجيب”.

وأرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، إثر انهيار سقف كنيسة في بلاده وما نتج عنه من ضحايا وإصابات.

وقال ولي ولي العهد : “تلقيت ببالغ الألم نبأ انهيار سقف كنيسة في بلدكم, وما نتج عنه من وفيات وإصابات, وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل, وأن يحفظكم من كل مكروه”.