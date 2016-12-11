 تنفيذ منتزه القيم على مساحة 150 ألف متر مربع‎ بوسط الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تنفيذ منتزه القيم على مساحة 150 ألف متر مربع‎ بوسط الباحة

تنفيذ منتزه القيم على مساحة 150 ألف متر مربع‎ بوسط الباحة
المناطق_عبد الرحمن سفر
تقوم امانة الباحة بتنفيذ منتزه القيم والذي يقع على  مساحة  150الف متر مربع‎ بوسط المدينة
واوضح أمين الباحة المهندس محمد المجلي بان المشروع مكتمل العناصر ويشمل مسطحات خضراء على مساحة 80 ألف متر مربع و165 جلسة و66 مظلة وبحيرة صناعية بمساحة 660 متر مربع وأخرى جافة تغذيها مياه الأمطار إلى جانب شلالين صناعيين ونافورة تفاعلية ومدرج لمسرح مفتوح وتسع عربات قطار تستوعب 60 شخص للتنقل داخل الحديقة، مع وجود ممرات مشاة تربط أجزاء المنتزة التي تفترش مساحة واسعة في إطلالة جميلة على المنحدرات التهامية من جانب وعلى الجانب الغربي لمدينة الباحة .
مشيرا بانه تم الاجتماع مع المقاول المنفذ للمنتزه وتوجيهه بسرعة انجاز هذا المنتزه حتي يستفيد الأهالي منه و سيكون إضافة لحدائق ومنتزهات الباحة .

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