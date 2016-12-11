سلطان بن سلمان: مشروعات سياحية كبيرة في ميزانية المملكة القادمة

أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن ملتقى ألوان السعودية وغيره من الفعاليات التي تتبناها الهيئة، هي مشروعات مهمة للتعريف بمناطق المملكة وما تتمتع به من تنوع جغرافي وتمازج ثقافي، يمنحها أولوية سياحية على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى توجه القطاع الحكومي والأهلي المعني بالسياحة والاستثمار فيها في الوقت الحالي، إلى تدارك ما فات من تقصير فيما يتعلق بتسويق السياحة في المملكة، لافتاً الانتباه إلى رؤية المملكة 2030، التي أولت هذا الجانب جزءاً منها، حيث تضمنت هذه الرؤية أهدافاً ذات علاقة بصناعة السياحة ينبغي تحقيقها والعمل عليها، والاستفادة من الثروة السياحية والتراثية الكبيرة التي تملكها بلادنا الغالية.

ونوه بدور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تقف على رأس الجهات المتخصصة في القطاع السياحي، والبرامج والمشروعات التي تتبناها وتعمل على تنفيذها طوال العام، وفي مختلف مناطق المملكة، لصناعة سياحة سعودية تليق بمكانة المملكة، ونهضتها وحضارتها التي تعيش نمواً وازدهاراً مستمراً منذ تأسيسها وتوحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله-، وصولاً لهذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه عقب افتتاحه مساء اليوم النسخة الخامسة من ملتقى ألوان السعودية الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على مدى سبعة أيام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وعدّ السياحة اقتصاداً حقيقياً يمكن للمملكة الاستفادة منه ليصبح واحد من أهم روافد الاقتصاد الوطني، والضامن لتوفير فرص وظيفية واستثمارية كبيرة، مشيراً إلى مشروعات سياحية كبيرة ستتضمنها ميزانية المملكة القادمة بعون الله تعالى، ستشكل نقلة نوعية على مستوى صناعة السياحة والاستثمار في هذا القطاع المهم للغاية.

وكشف الأمير سلطان بن سلمان عن جديد الملتقى في نسخته الحالية والقادمة، اللتان ستشهدان توسعاً في جوائز الملتقى، لتشمل أفكار وتنوع في الأساليب الإبداعية ذات العلاقة بالتعريف بوطننا الحبيب وثرواته السياحية والتراثية بأعين وعدسات شبابه وفتياته وأطفاله المبدعين، منوهاً بمشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، المنتظر أن يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً على المملكة في القادم من الأيام بعون الله.

ولفت رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى تعاون بناء بين الهيئة ووزارة الحرس الوطني لمزيدٍ من الإبداع في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، إضافة إلى مشروع تطويري للمرافق السياحية المجاورة للقرية التراثية بالجنادرية، ستشمل ميدان الفروسية بمشيئة الله تعالى.

وكان الأمير سلطان بن سلمان قد تجول فور وصوله لمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، في أرجاء معرض ألوان السعودية، برفقة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.