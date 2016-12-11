 نظام SRS الذكي للاختبارات بمدارس الخليل بن أحمد بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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نظام SRS الذكي للاختبارات بمدارس الخليل بن أحمد بالطائف

نظام SRS الذكي للاختبارات بمدارس الخليل بن أحمد بالطائف
المناطق_عادل الزهراني

زار مدير مكتب التعليم بغرب الطائف “حسين بن أحمد هادي”، مدارس الخليل بن أحمد الأهلية “القسم المتوسط”، واطلع على تجربة الإختبارات الذكية من خلال جهاز يستخدم لأول مرة بالمملكة ويعمل عن طريق نظام SRS، ثم تجول بعد ذلك برفقة قائد المرحلة “سعد بن أحمد الغامدي” على مرافق المرحلة، وزار قسم الروبوت، كما حضر حصة للتعلم النشط، وخضع لقياس الضغط والسكر من قبل طُلاب المدرسة المتدربين على ذلك، وبعد انتهاء الحصة كرم “هادي” مجموعة من الطلاب المشاركين في حصة التعلم النشط
وفي ختام زيارته أبدى شكره لمالك المدارس “الشيخ محمد الزهراني” على حرصه لتطوير مدارسه من خلال توفير كل ما هو جديد ومفيد في عالم التقنية العلمية.
يُشار إلى أن متوسطة الخليل بن أحمد الأهلية هي أول مدرسة بالمملكة تقوم بتطبيق برنامج نظام SRS للاختبارات.

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