 الدكتور أبو هاشم لمديري المدارس: إلتزموا بإلغاء الطابور الصباحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الدكتور أبو هاشم لمديري المدارس: إلتزموا بإلغاء الطابور الصباحي

الدكتور أبو هاشم لمديري المدارس: إلتزموا بإلغاء الطابور الصباحي
المناطق_تبوك

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك‬ د. عمر بن أحمد الشريف على قائدي وقائدات المدارس بالالتزام التام ‏بالتعميم السابق الذي صدر لجميع مدارس منطقة تبوك والذي يلغي تنفيذ الطابور الصباحي في مدارس المنطقة، ويشمل ذلك الفناء الداخلي نظراً لبرودة الأجواء على أن تكون بداية الحصة الأولى لليوم الدراسي كما هي في تمام الثامنة ‏صباحاً دون تغيير وسيتم متابعة تنفيذ ذلك عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة

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