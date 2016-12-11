الدكتور أبو هاشم لمديري المدارس: إلتزموا بإلغاء الطابور الصباحي

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك‬ د. عمر بن أحمد الشريف على قائدي وقائدات المدارس بالالتزام التام ‏بالتعميم السابق الذي صدر لجميع مدارس منطقة تبوك والذي يلغي تنفيذ الطابور الصباحي في مدارس المنطقة، ويشمل ذلك الفناء الداخلي نظراً لبرودة الأجواء على أن تكون بداية الحصة الأولى لليوم الدراسي كما هي في تمام الثامنة ‏صباحاً دون تغيير وسيتم متابعة تنفيذ ذلك عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة