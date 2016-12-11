 الأمم المتحدة تبدأ ترتيباتها ‏لانتقال منظماتها في اليمن إلى عدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الأمم المتحدة تبدأ ترتيباتها ‏لانتقال منظماتها في اليمن إلى عدن

الأمم المتحدة تبدأ ترتيباتها ‏لانتقال منظماتها في اليمن إلى عدن
المناطق_وكالات

بدأت الأمم المتحدة بإجراء ترتيبات أمنية، خاصة بتقييم ‏مدينة، عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة الرسمية اليمنية ‏وذلك من أجل تحديد إمكانية انتقال مقار منظماتها ‏العاملة في اليمن، من صنعاء الواقعة تحت نفوذ ‏الانقلابين، إلى عدن.‏
ورحب وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح، ‏في تصريح بثته الليلة، ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” ‏بالخطوة التي شرع في تنفيذها الجهاز الأمني الخاص ‏بمنظّمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.‏

وكان الوزير فتح، والذي يشغل رئيس اللجنة العليا ‏للإغاثة في اليمن، قد دعا في تصريحات سابقة ‏منظمات الأمم المتحدة نقل مكاتبها إلى العاصمة ‏المؤقتة عدن والخروج من الإقامة الجبرية المفروضة ‏عليها في صنعاء كي تستطيع العمل والتنسيق مع ‏اللجنة العليا للإغاثة في تقديم الخدمات الاغاثية للشعب ‏اليمني

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