الأمم المتحدة تبدأ ترتيباتها ‏لانتقال منظماتها في اليمن إلى عدن

بدأت الأمم المتحدة بإجراء ترتيبات أمنية، خاصة بتقييم ‏مدينة، عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة الرسمية اليمنية ‏وذلك من أجل تحديد إمكانية انتقال مقار منظماتها ‏العاملة في اليمن، من صنعاء الواقعة تحت نفوذ ‏الانقلابين، إلى عدن.‏

ورحب وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح، ‏في تصريح بثته الليلة، ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” ‏بالخطوة التي شرع في تنفيذها الجهاز الأمني الخاص ‏بمنظّمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.‏

وكان الوزير فتح، والذي يشغل رئيس اللجنة العليا ‏للإغاثة في اليمن، قد دعا في تصريحات سابقة ‏منظمات الأمم المتحدة نقل مكاتبها إلى العاصمة ‏المؤقتة عدن والخروج من الإقامة الجبرية المفروضة ‏عليها في صنعاء كي تستطيع العمل والتنسيق مع ‏اللجنة العليا للإغاثة في تقديم الخدمات الاغاثية للشعب ‏اليمني