 9 إصابات في حادث مرورى بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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9 إصابات في حادث مرورى بالرياض

9 إصابات في حادث مرورى بالرياض
المناطق_فاطمة العنزي
تلقى مستشفى الخاصرة قبل ساعات بلاغ حادث مروري على طريق الرياض – الطائف
وبلغ عدد الاصابات ٩ حالات المكونه من عائله واحدة
وتم التجهيز وأستدعاء جميع الأطباء واطلاق حالة الكود للحالات الطارئة والاستعداد لفريق الحالات الطارئه بالاضافة إلى الأطباء وبتواجد المدير المناوب وأشرافه بشكل مباشر / ثامر احمد البشري وبتوجيهات مدير المستشفى ولله الحمد تم أبلاغ أدارة الطواري بصحة الرياض وتم وصول الحالات والتعامل معها كالمعتاد بعمل جميع الاجراءات اللازمه والاسعافات الأولية وفق تقييم الاطباء وفرزهم للحالات وعمل جميع الفحوصات والاشعة اللازمه للتأكد والأطمئنان على صحتهم  والحمدلله
لاتوجد حالات وفاة وجميعهم اصابات طفيفه تحت العين وغرز ووضعهم تحت الملاحظة حتى يتم الأطمئنان على صحتهم بشكل كامل ، كما تم توجيه شكر من المدير المناوب للأطباء والممرضات وفريق الحالات الطارئة لسرعة أستجابتهم وتعاونهم

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