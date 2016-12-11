 ولي ولي العهد يجتمع بوزير خارجية بريطانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ولي ولي العهد يجتمع بوزير خارجية بريطانيا

ولي ولي العهد يجتمع بوزير خارجية بريطانيا
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اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالمعذر اليوم، مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، بما فيها الأمنية والعسكرية، والاقتصادية، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاجتماع الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الخارجية عادل الجبير، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس وعدد من المسؤولين في البلدين.

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