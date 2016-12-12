6 إجراءات بسيطة تحميك من عدوى البرد

انتشار عدوى البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء سهل، لكن هناك إجراءات بسيطة تساعد على الوقاية. قد لا تتخيل مدى بساطة العادات التالية، لكنها بالفعل تحجّم انتشار العدوى:

لتجنب التقاط ميكروب البرد احرص على غسل يديك باستمرار بالماء والصابون

العطس. من الضروري تغطية الوجه أثناء العطس أو السعال، وتعتبر أفضل طريقة لعمل ذلك أن تضع ذراعك أمام وجهك وتعطس في كم القميص عند منطقة الكوع لمنع انتشار الفيروس.

المصافحة والزحام. إذا لاحظت أن شخصاً مصاباً بالبرد تفادى التواجد بالقرب منه، أو مصافحته.

مطهّر اليدين. استخدم مطهّر اليدين بعد تنظيف الأنف أو مسح المخاط. المطهّر الذي يحتوي على الكحول هو الأنسب لأنه يقتل ميكروبات البرد على الفور. كذلك قم بمسح التليفون بعد استعماله وريموت التلفزيون ولوحة مفاتيح الكومبيوتر حتى لا تتجدد العدوى.

الراحة. إذا كنت مصاباً بالبرد لا تختلط بالناس واسترخ بالبيت، سيساعد ذلك على عدم نشر العدوى.

غسل اليدين. لتجنب التقاط ميكروب البرد احرص على غسل يديك باستمرار بالماء والصابون. كذلك اغسل يديك بعد العطس أو السعال.

المناديل الورقية. استخدم المناديل الورقية لأنه من السهل التخلص منها بعد الاستعمال مقارنة بالمناديل المصنوعة من القماش.