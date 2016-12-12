 مقطع مؤثر.. وفاء “كلب” قد لا تجده في بعض البشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مقطع مؤثر.. وفاء “كلب” قد لا تجده في بعض البشر

المناطق - وكالات

أثبت مقطع فيديو، أن الكلب هو الأوفى بين الحيوانات وبعض البشر أيضا، حيث ظهر في المقطع شاب كان يقود دراجته الهوائية ثم أنقذ جروا محتجزاً في حفرة وقع فيها، فكان شكر الأخير على طريقته الخاصة.

ووثّق الفيديو الذي التقطه الشخص المنقذ من دون أن يظهر وجهه، لحظة سماعه نباح الكلب مستغيثاً بعد سقوطه في حفرة، فما كان عليه إلا أن يقتفى مصدر الصوت وينهي معاناة الكلب بإطلاق سراحه، ليتجه مهرولاً إلى أمه، وكأنه يريد أن يُطمئنها عليه ويخبرها بما حصل له.

وبعد لحظات عاد الكلب بخطواته الرشيقة، متجهاً صوب الشخص المنقذ، وكأن لسان حاله ووالدته يقولان ويؤكدان على وفاء الكلاب، وعلى ضرورة تقديم الشكر والامتنان، لمن خلصه وأنقذ حياته، على طريقته، محاولاً ملاطفته وتبليغه ضمنياً أن ما قام به يستحق البقاء معه، بيد أن صاحب الفيديو طلب منه العودة إلى أمه.

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