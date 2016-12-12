 في ظل تذبذب أسعار العملات.. السعوديون يتجهون للاستثمار في “سبائك الذهب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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في ظل تذبذب أسعار العملات.. السعوديون يتجهون للاستثمار في “سبائك الذهب”

في ظل تذبذب أسعار العملات.. السعوديون يتجهون للاستثمار في “سبائك الذهب”
المناطق - الرياض:

دفع انخفاض أسعار الذهب الراغبين في الادخار إلى الاستثمار في السبائك، خصوصا في ظل تذبذب أسعار عديد من العملات الدولية.

ووفقا لعاملين في قطاع الذهب، فإن بعض المصارف بدأت تجذب العملاء للاستثمار في السبائك الذهبية عبر عقود تحوط جاذبة.

وقال أحمد الشريف عضو لجنة المعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، “إن سبائك الذهب أصبحت الخيار الأول أمام كثير من الراغبين في الادخار، أو الاستثمار، باعتبار أن الذهب هو الملاذ الأمن، الأقل خطورة بين أنواع الاستثمار الفردي”.

وأضاف أن “أكثر الأفراد المستثمرين في السبائك الذهبية هم من أصحاب الجنسيات التي تعاني عملات بلادها تذبذبا، إذ إن الذهب يعطيهم نوعا من الأمان بادخاره والاستثمار فيه”، لافتا إلى أن بعض السعوديين يشترون بفائض أموالهم ذهبا كنوع من الاستثمار.

وأوضح الشريف أن بعض المصارف تفتح وحدة الحساب بالذهب، أي بالجرام، وليس تخزينا، إنما يتم شراء الذهب من المصارف وتحويل العملة إلى ذهب، ولا يتم تسليمه إلى العميل على شكل سبائك ذهب إنما عملة ويتم تحديد سعر الذهب بعقود بينها عقود التحوط ويتم الاتفاق على السعر مسبقا.

 

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