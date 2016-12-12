 (فيديو) قوات الأمن الفلسطينية تصطدم بجيش الاحتلال.. وتمنعه من دخول جنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(فيديو) قوات الأمن الفلسطينية تصطدم بجيش الاحتلال.. وتمنعه من دخول جنين

المناطق - وكالات

منعت قوات الأمن الفلسطينية، دوريتين عسكريتين تتبعان لجيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مدينة جنين، الواقعة شمال الضفة الغربية، حيث تم اعتراض الدوريتين ومنعهما من المرور عبر المدخل الشمالي للمدينة.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله ولم يتم التأكد من مصدره، إقامة عناصر من قوات الأمن الفلسطينية حاجزاً شمال مدينة جنين، في وقت حاولت دوريتان إسرائيليتان المرور إلى داخل المدينة، لكن تم منعهما، بعد مشادات كلامية.

وبحسب شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز عقب منعه من اقتحام المدينة، ليرد عناصر الأمن الفلسطيني بإطلاق النار في الهواء، قبل أن تنسحب الدوريتان من الموقع، فيما قام مواطنين فلسطينيين برشقهما بالحجارة.

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