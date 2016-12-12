مرزوق الغانم صاحب الرد الشهير “أنا ووفد الكويت نمثل السعودية” رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

انتخب مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم رئيساً له. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح افتتح، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي.

أكد الشيخ صباح أن تحديات جساماً ومخاطر تتزايد تواجه الكويت، ما يلقي بأعباء كبيرة على مجلس النواب ومؤسسات الدولة لمواجهتها.

هذا وأشاد أمير الكويت بدور السعودية التاريخي، وكذلك قيادة الملك سلمان خصوصاً على الصعيد الخليجي لضمان تقدمه والحفاظ على أمنه.

يذكر أن الغانم، أبدى اعتراضه سابقا على ما جاء في كلمة رئيس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية أثناء مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، موضحاً أنه إذا كان الوفد السعودي غير موجود في المؤتمر فإنه شخصيا، والوفد الكويتي يمثل السعودية.

وقال الغانم “قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أسجل اعتراضي على ما جاء في كلمة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني فيما يتعلق بما حدث في المملكة العربية السعودية، واعتبره تدخلا في الشؤون السعودية”.

وأضاف “إنه إذا كانت المملكة غير موجودة في هذا الاجتماع فأنا شخصيًا والوفد الكويتي نمثل المملكة العربية السعودية، ثم بدأ في قراءة كلمة الكويت بالمؤتمر.