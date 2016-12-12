مدير تعليم ألمع يلتقي منسوبي الإعلام التربوي والمنسقين في الأقسام

وصف مدير التعليم برجال ألمع الأستاذ إبراهيم كدوان في الاجتماع الأول الذي ضم عددا من مسؤولي وموظفي الإعلام التربوي ومركز تقنية المعلومات والمنسقين الإعلاميين أنه يوم فأل وانطلاق فاعل مثمر لعمل متميز مقدما شكره في بداية الاجتماع لمنسوبي تقنية المعلومات على حسن الاستضافة وأثنى على خطة التواصل المميزة مع المنسقين للإعلام بنين وبنات مثنيا على جهود الأستاذة فاطمة عسيري مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي بتخطيط من الإعلام التربوي لمناقشة أمر مهم في مجال إيجاد تواصل فاعل ومستمر مع كافة أقسام الإدارة واستطرد يقول إذا كان الإعلام هو مدادنا للانجازات القوية فإن تقنية المعلومات هي بلا شك القلم الذي يكتب به هذا المداد لافتا الانتباه إلى أن الحصن لكل هذه الأعمال على مستوى مواقع التعليم وجميع مواقع التواصل الاجتماعي وكافة المواقع الإعلامية الأخرى هو الإعلام التربوي وتطرق في مضامين كلمته عن اللغة الإعلامية الجديدة التي باتت ملازمة لكل متلق مشيرا إلى باكورة العمل الإعلامي الكبير الذي حظي بمتابعة إعلامية وإشادة كبيرة وهي باكورة العمل والتي بدأها الإعلام في شهر صفر لهذا العام ممثلة في خروج آفاق ألمع في ثوب جديد متميز ومشهود على اليوتيوب .

أعقب ذلك كلمة مماثلة لرئيس قسم الإعلام التربوي ، المتحدث الرسمي بإسم الادارة الأستاذ حسين الزيداني شكر خلالها مدير التعليم لجهوده الكبيرة المتواصلة لخدمة تعليم المحافظة على كافة الأصعدة وبين في كلمته أهمية دور المنسقين والمنسقات لخدمة رسالة الإعلام التربوي داخل وخارج الميدان مؤكدا في سياق الكلمة على أهمية ودقة اختيار المنسقين والمنسقات وأن هذا الاختيار يخضع للعديد من الاعتبارات المهمة والعناية وتحدث في معرض كلمته عن عدد من الإيجابيات التي تسهم في خدمة الميدان التربوي على وجه العموم ومضى يقول على الرغم من المعاناة في مجال عمل الإعلام التربوي إلا أن مساحة التفاؤل والانجاز ستظل المسيطرة على روح الفريق بإذن الله واختتم كلمته قائلا لقد حرصنا على التقدم خطوات لخدمة بيئة العمل ومنها استمارة حديثة صممت من قسم الإعلام وهي استمارة تغطية مناسبة .وكشف في حديثه عن نية الإعلام التربوي منح المنسقين والمنسقات العديد من الصلاحيات التي سوف تعمل مستقبلا على أهمية تميز وإبداع هذا الفريق في صناعة المادة الإعلامية الناجحه . بعد ذلك قدم رئيس مركز تقنية المعلومات الأستاذ حسن الغنمي جملة من المطالب والرؤى لخدمة تطور ونهوض البيئة التعليمية التربوية ثم عقب المسؤول عن البوابة الإلكترونية في التعليم الأستاذ عبد الله الشبلي على عدد من النقاط المهمة في محور الإجتماع فيما يخص البوابة الالكترونية وعلق مدير الإشراف التربوي الأستاذ علي آل مخاتم على محاور الإجتماع مطالبا بضرورة المضي قدما لبناء حلقة التواصل مع الإعلام التربوي لتسليط الأضواء أقسام الإدارة لخدمة العملية تربويا وتعليميا ، وفي الختام داخل الحاضرون حول ما طرح من نقاط ، وقد استعد رئيس النشاط الطلابي الأستاذ محمد مفرق بتقديم حقيبة تدريبية في كيفية صياغة الخبر .