طاقم أوكراني وطائرة PAC 750XL للقفز الحر بالجوف

عقد نادي الجوف للطيران مؤتمرًا صحفيًّا ، مغرب الأمس في مسرح الغرفة التجارية بسكاكا للحديث عن برنامج القفز الحر والذي سينظمه النادي خلال الأيام المقبلة , وذلك بحضور عدد من إعلامي منطقة الجوف وعدد من القنوات الفضائية .

وأدار المؤتمر الإعلامي عبدالرحمن البراهيم ، بمشاركة رئيس النادي الدكتور مشعل عبدالرحمن المويشير , و مدير البرنامج عبدالمجيد المطيري كابتن ومحاضر بكلية التقنيه بالرياض , والكابتن صالح الشمراني مدرب قفز حر ماستر في تدريب تطبيق المظلات.

وفي بداية المؤتمر تحدث المويشير عن تطور وضع أندية الطيران في المملكة بعد تكوين اتحاد حديث دعم الأندية وحفزها على وجود أنشطة , وقال أنه لازالت بعض العوائق قائمة ونأمل تخطيها بجهود الجميع , وتحدث عن عقد برنامج القفز الحر بالجوف , حيث أن هذه الرياضة لا توجد بمنطقة الخليج سوى في دبي , ومنطقة الجوف سجلت في تاريخها الرياضي ببدء البرنامج بها كأول برنامج بالمملكة يعقد كرياضة بخلاف دورات الترديب العسكري , وسيخدم البرنامج مناطق المملكة ودول الخليج بإذن الله , وأكد على حرص النادي على أن يقدم أفضل النتائج باختيار مدربي مشهود لهم دوليهم , وشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد ووزير الدفاع على دعمه للبرنامج , كما شكر لأمير اللواء فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية على دعمه .

وبين المويشير أن النادي مر بعدد من الصعوبات لإقامة البرنامج أبرزها استئجار طائرة من الخارج وإحضار المدربين , ولازلنا نعمل على تطويعها لعقد البرنامج .

وتحدث بعدها مدير البرنامج عبدالمجيد المطيري مبيناً أن القفز الحر يعتبر رياضة حديثة بخلاف التدريب العسكري , وعلى المستوى المدني لم يسبق أنه تم ممارستها أو التردب عليها بالسعودية , وعرف رياضة القفز المظلي الحر بأنها رياضة جوية تعتمد على مكونات أساسية لممارستها , هذه المكونات عبارة عن طائرة ومعدات قفز وتدريب وتحضير ومساحات معدة للهبوط بالمظلة , بالإضافة إلى تجهيزات عديدة أخرى , وبين أن برنامج القفز الحر بالجوف نجح بالتعاقد مع طاقم التدريب من فريق أوكراني محترف يتكون من 6 مدربين , حيث يملك فريق التدريب خبرة كبيرة بمجموع قفزات وقدرة 17 ألف قفزة بمعدل 2300 قفزة للمدرب , ويحمل المدربين التراخيص الدولية التي تمكنهم من التدريب في كافة دول العالم , كم يحمل الفريق الخبرة الكافية لتخريج طلاب ذو كفاءات عالية .

وكشف أنه من خلال برنامج التدريب في نادي الجوف يحصل المتدرب على الرخصة الأمريكية للقفز المظلي (USPA) والتي تعتبر أعلى رخصة قفز مظلي بالعالم .

وقال أن نادي الجوف للرياضات الجوية حرص على توفير أنسب الطائرات لممارسة القفز المظلي الحر , وتكون الطائرة المستخدمة للتدريب من نوع PAC 750XL وتحمل 18 مظلي في كل طلعه .

وقال صالح الشمراني أن نادي الجوف سعى لاختيار أفضل المدربين وأفضل الطائرات للتدريب , وسيتم البدء بالبرنامج حال وصول الطائرة , وبين أن القفز الحر لا يخضع لعمر معين ، ولا يوجد وزن معين لذلك ويتم الأخذ بالاعتبار لكتلة وطول جم المتدرب , ويحكم وقت البرنامج شدة الرياح ودرجة الحرارة الباردة , وأكد أن هذه الدورة للقفز الحر تعتبر فرصة لأبناء المنطقة الأوائل المتخرجين من الدورة بأن يكونوا من أوائل المدربين الوطنين بعد حصولهم على الرخصة الأمريكية للقفز الحر.

وفي نهاية المؤتمر قدم أعضاء نادي الجوف للطيران درعًا تذكاريًّا لرئيس النادي، قدمه نيابة عنهم الكابتن وليد الجميد.