 الجوازات تدعو القادمين للزيارة والعمرة إلى المغادرة وتتوعد المخالفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الجوازات تدعو القادمين للزيارة والعمرة إلى المغادرة وتتوعد المخالفين

الجوازات تدعو القادمين للزيارة والعمرة إلى المغادرة وتتوعد المخالفين
المناطق - متابعات

دعت المديرية العامة للجوازات امس (الأحد)، جميع القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة أو عمرة أو حج إلى التقيد بمدة التأشيرة والمغادرة في موعدها، حتى لا يتعرضوا للغرامة والسجن.

وأوضحت الجوازات أن كل متأخر عن المغادرة بعد انتهاء مدة التأشيرة ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى الغرامة 50 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والترحيل، وحثت المواطنين والمقيمين على دعوة الزائرين للمغادرة، وأكدت أن من يتأخر في الإبلاغ عن المخالفين للمغادرة ستطبق بحقه نفس العقوبة مع الترحيل إن كان وافداً.

وأكدت الجوازات على دور المواطن والمقيم، بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين أو الزائرين المتأخرين عن المغادرة، وتوعدت من يقوم بذلك بالغرامة حتى 100 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، والترحيل إن كان وافداً.

ووجهت الجوازات الدعوة لشركات العمرة للإبلاغ عن تأخر أي معتمر عن المغادرة، وبينت أنه ستطبق بحق المخالف غرامة 100 ألف ريال، محذرة أصحاب المنشآت من تشغيل المخالفين لنظام الإقامة بنفس الغرامة، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام 5 سنوات، والتشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة.

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