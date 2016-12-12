 “الإسكان” تؤكد أن رسوم الأراضي البيضاء تشمل حجج الاستحكام وجميع الصكوك الرسمية التي تنطبق عليها الشروط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الإسكان” تؤكد أن رسوم الأراضي البيضاء تشمل حجج الاستحكام وجميع الصكوك الرسمية التي تنطبق عليها الشروط

“الإسكان” تؤكد أن رسوم الأراضي البيضاء تشمل حجج الاستحكام وجميع الصكوك الرسمية التي تنطبق عليها الشروط
المناطق - متابعات

أكد المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان محمد المديهيم، أن الرسوم على الأراضي البيضاء تشمل أراضي حجج الاستحكام وجميع الصكوك الرسمية  التي تنطبق عليها الشروط.

وأشار- وفقا لما أوردت صحيفة “عكاظ”-  إلى أن الوزارة ستصدر بيانا تفصيليا عن أعداد المسجلين في البرنامج ، وأحجام المساحات في وقت لاحق.

و بدأ العمل في نظام رسوم الأراضي البيضاء في 3 رمضان 1437 هـ الموافق 8 يونيو 2016.

وكانت وزارة الإسكان قد حددت النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام.

وتنتهي اليوم الاثنين 13 ربيع الأول 1438 هـ المهلة المحددة لأصحاب الأراضي لتسجيل أراضيهم.

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