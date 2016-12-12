المؤسسة العامة للحبوب تنهي ترسية الدفعة السادسة والأخيرة للقمح المستورد هذا العام

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة السادسة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام 1437 / 1438هـ ” 2016م “، بكمية 725 ألف طن من القمح الصلب موزعه على المناشئ الأوروبية والأمريكية ” الشمالية و الجنوبية ” والأسترالية.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول تلك الكميات – بمشيئة الله – خلال الفترة فبراير – ابريل2017م، موزعة بواقع 7 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 430 ألف طن و 4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 240 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأضَاف أنه تم دعوة 22 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدم منها 19 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني : http://www.sago.gov.sa/Pages/Import.aspx?=Wheat ، مشيراً إلى أنه بانتهاء ترسية الدفعة السادسة تكون المؤسسة قد تعاقدت هذا العام على كمية إجمالية تقدر بنحو 3.8 ملايين طن.