الجهات الرقابية بأمانة المدينة تضبط مزرعة دواجن بدون رخصة مهنية

تمكنت الفرقة الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة بضبط مزرعة دواجن بدون رخصة مهنية وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس / محمد بن عبدالله سليهم بأنه وبناء على تنسيق مشترك بين الادارة العامة للزراعة والامانة تم ضبط مزرعة دواجن بدون رخصة وتفتقر لأدنى شروط الصحة العامة.

وبين مدير الادارة العامة للشئون الرقابية والأسواق محمد حدمين الشتاء أنه تم الوقوف على الموقع وتبين التالي:

١-وجود عدد ٢٢٤كرتون بيض جاهز للتسويق ولوحظ أن البيض غير مختوم وغير محدد تاريخ الانتاج

٢-عدد١٠عمال بدون شهادات صحية

٣-تدني مستوى النظافة العامة وخاصة موقع التعبئة

٤-وجود مستودعان للأعلاف غير مرخصة وتفتقر للشروط الصحية

٥-وجود مرمى للنفايات وبقايا للبيض الفاسد والدجاج النافق

بناء عليه قامت الجهات المشاركة بالتحفظ على الموقع وما بداخله من كميات لحين اتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وسلم الموقع للبلدية الفرعية لحين المراجعه لاستكمال بقية الإجراءات حسب ما تقتضية الانظمة.

وفي ختام تصريحه أهاب المهندس/ محمد سليهم بالمواطنين الإبلاغ عن أي من المخالفات من خلال الاتصال على عمليات الأمانة 940.