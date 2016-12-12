 إعصار قوي يقترب من الساحل الجنوبي الشرقي للهند | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إعصار قوي يقترب من الساحل الجنوبي الشرقي للهند

إعصار قوي يقترب من الساحل الجنوبي الشرقي للهند
المناطق - وكالات

طالب مكتب الأرصاد الجوية الهندي الصياديين بعدم الإبحار والبقاء على اليابسة قبيل ساعات من وصول إعصار قوي إلى الساحل الجنوبي الشرقي الذي يضم مدينة تشيناي أحد أكثر المدن الهندية اكتظاظا بالسكان.

وقالت إدارة الطقس الهندية في أحدث نشراتها إن الإعصار فارداه يتجه نحو الداخل قادما من خليج البنغال وسيصل إلى اليابسة قبالة تشيناي بعد ظهر الاثنين محملا برياح تبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

وكانت الإدارة قد قالت إنه بدءا من مساء الأحد سيبدأ هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الساحلية وولايتي تاميل نادو واندرا براديش الجنوبيتين ومن المحتمل هطول أمطار غزيرة على تشيناي الاثنين.

وعادة ما يستمر موسم الأعاصير الهندي من أبريل إلى ديسمبر وغالبا ما يسفر عن عشرات القتلى وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من القرى المنخفضة كما يتسبب في دمار كبير للمحاصيل والممتلكات.

وفي 1999 ضرب إعصار ضخم الساحل الشرقي لولاية أوديشا لمدة 30 ساعة وحمل رياحا تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة وأسفر عن مقتل 10 آلاف شخص.

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