 هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدعو هواة الرحلات للاشتراك في خدمة البحث عن المفقودين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدعو هواة الرحلات للاشتراك في خدمة البحث عن المفقودين

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدعو هواة الرحلات للاشتراك في خدمة البحث عن المفقودين
واس - الرياض

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، دعوتها لهواة الرحلات البرية والبحرية بالاستفادة من خدمة البحث عن المفقودين، من خلال تحديد أماكن تواجدهم بهدف إنقاذهم، التي أطلقتها الهيئة بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الداخلية ممثلة بمركز القيادة والسيطرة والتحكم.
وتقوم هذه الخدمة بتحديد مواقع الأفراد براً وبحراً من خلال توفير بيانات موقع الشخص المفقود عبر الأقمار الصناعية.
ويمكن للأفراد لاسيما مرتادي الرحلات خارج النطاقات العمرانية برا وبحرا الاشتراك بهذه الخدمة عن طريق الذهاب إلى أحد المحال التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية، وشراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد وفقاً للمواصفات المعتمدة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك، وتوقيعه وختمه من قبل الجهة البائعة وطالب الخدمة.
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإلكتروني والاطلاع على إجراءات تسجيل جهاز طلب استغاثة للأفراد من خلال نافذة الطيف الترددي على الرابط التالي www.citc.gov.sa .

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