النفط في أعلى مستوى منذ منتصف 2015

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 57.89 دولار للبرميل في التعاملات الخارجية بين أمس الأحد واليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2015.

وبحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش صعد خام غرب تكساس الأميركي الوسيط أكثر من خمسة في المئة، ليسجل 54.08 دولار للبرميل. وارتفع سعر مزيج برنت 4.4 بالمئة إلى 56.72 دولار للبرميل.

ومع توقيع الاتفاق بعد نحو عام من الجدل داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعدم الثقة في رغبة روسيا غير العضو في المنظمة في المشاركة، تتحول الأنظار الآن إلى التزام المنتجين بالاتفاق.

وقال جولدمان ساكس: “نعتقد أن التزام 11 عضوا في أوبك و11 منتجا من خارج المنظمة بخفض الإنتاج أمر ضروري للاستمرار في دعم أسعار النفط إلى مستوى توقعاتنا لسعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط في النصف الأول 2017 عند 55 دولارا للبرميل.”

وتابع: “هذا التوقع يعكس خفضا فعليا بقيمة مليون برميل يوميا مقابل الخفض المعلن بقيمة 1.6 مليون برميل يوميا، لذا فالالتزام الأكبر بالتخفيضات المعلنة يمثل مخاطرة على الجانب الصعودي لتوقعاتنا”.