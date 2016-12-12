 مصور فوتوغرافي يوثق جولة خادم الحرمين على شكل صورة للملك سلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مصور فوتوغرافي يوثق جولة خادم الحرمين على شكل صورة للملك سلمان

مصور فوتوغرافي يوثق جولة خادم الحرمين على شكل صورة للملك سلمان
المناطق - الرياض

قام المصور السعودي “بندر الجلعود” بنشر صورة على حسابه بموقع “تويتر”، وشملت الصورة مجموعة صور التقطها المصور السعودي الشاب خلال الجولة الخليجية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-و شملت الإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت.

وقام الجلعود بتصغير الصور وتجميعها بشكل منسق لتظهر في النهاية صورة واحدة للملك سلمان أبهرت آلاف المدونين السعوديين وبينهم إعلاميون وكتاب بارزون ومصورون محترفون في المملكة.

وأثارت الصورة، إعجاب آلاف المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق فيها المصور الفوتوغرافي “بندر الجلعود” جولة الملك على هذه الدول الخليجية الأربع

وتصدرت الصورة التي نشرها الجلعود، الصحف السعودية الكبرى التي صدرت اليوم الاثنين، فيما تلقى مزيداً من التداول على مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها السعوديون، لاسيما تويتر وأنستغرام.

ولقي الوسم “#شكرا_بندر_الجلعود” الذي أنشأه مغردون سعوديون على موقع “تويتر” للتعبير عن إعجابهم بالصورة، تفاعلاً لافتاً من قبل المغردين الذين وصف بعضهم الجلعود بأنه يؤسس لمرحلة جديدة من التصوير الفوتوغرافي في المملكة.

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