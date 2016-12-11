العيادات التخصصية السعودية تقدم اللقاحات والمطاعيم لعدد 211 طفلاً من ابناء الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري

قدمت العيادات التخصصية السعودية اللقاحات والمطاعيم لعدد 211 طفلاً من ابناء الاشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 205 ضمن برنامجها الطبي (شقيقي صحتك تهمني) والذي يقدم المطاعيم واللقاحات للأطفال من أبناء الاشقاء اللاجئين السوريين بهدف مكافحة الامراض السارية و المعدية .

حيث تعمل العيادات التخصصية السعودية ومنذ تأسيسها على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء السوريين القاطنين في مخيم الزعتري ضمن مجموعة من البرامج الطبية المتكاملة والتي تهدف لحماية الشقيق السوري من الامراض المعدية والسارية من خلال صرف الادوية والعقاقير الطبية وتقديم الارشاد الصحي الامثل لتجنب مضاعفاتها وطرق الوقاية منها ، ويعتبر برنامج “شقيقي صحتك تهمني” احد هذه البرامج التي تقدمها الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة الاردنية والمنظمة الدولية للهجرة .

المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور / حامد المفعلاني اشار الى مدى رضا الاشقاء السوريين عن برامج الحملة الصحية بوجه عام وعن برنامج “شقيقي صحتك تهمني” والاقبال الكبير من قبل الامهات بشكل يومي لإعطاء اللقاحات والمطاعيم لأطفالهم والذي تتعامل معه العيادات بشكل مدروس ومنظم ووفقاً للاحتياج الطبي وضمن الجرعات التي تصرف للأطفال بشكل دوري بالإضافة الى حمايتهم من الاوبئة والامراض التي تساعد العوامل المناخية لبيئة اللجوء على انتشارها .

من جانبه اوضح المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن العمل ولله الحمد يسير بشكل جيد وبتطوير مستمر للاعمال الاغاثية التي تقدمها مملكة الانسانية لاشقائنا اللاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار والداخل السوري لينعم الاشقاء السوريين بالحياة الكريمة في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها .

واكد السمحان على ان الحملة السعودية تولي اهتماماً كبيراً للجانب الطبي من ناحية و لمختلف المحاور الاغاثية المتعدده من ناحية أخرى وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء .