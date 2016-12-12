البنوك السعودية: لم نتلق توجيهات من “ساما” بالبدء في تجميد حسابات “سعودي أوجيه”

قال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إن البنوك لم تتلق أي توجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي للبدء في إجراءات تجميد حسابات شركة “سعودي أوجيه”.

وأشار حسبما أوردت صحيفة “الحياة”، إلى أن أي تحرك قضائي ضد الشركة من قبل بعض البنوك جاء على توجه ذاتي وكإجراء خاص من تلك البنوك دون أي قرارات من مؤسسة النقد.

وأكد أن أي إجراءات سيتم اتخاذها بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها من المصادر المسؤولة وفقاً لمبدأ الشفافية.

وأضاف أن ساما لا تقوم باتخاذ إجراء تبليغ البنوك بالتجميد أو بالتحفظ على أي من حسابات عملائها، إلا بناء على طلب يصدر إليها من الجهات القضائية أو الأمنية المخولة بذلك.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر قولها إن البنك الأهلي التجاري حصل على حكم قضائي بحق سعودي أوجيه في أعقاب خطوة مماثلة من جانب مجموعة سامبا المالية بحق الشركة في يوليو الماضي.