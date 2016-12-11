“السعودية للكهرباء” تعقد ملتقى الأبحاث والتطوير والابتكار

تنظم الشركة السعودية للكهرباء، يوم الأربعاء القادم 14/12/2016م، الملتقى الثاني للأبحاث والتطوير والابتكار، والذي يسلط الضوء على دور الأبحاث والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار جهود استثمار رأس المال الفكري لتحقيق نقلات نوعية في مجال الطاقة وصناعة الكهرباء بالمملكة، تحت عنوان (شراكات استراتيجية للتميز في الأبحاث والتطوير والابتكار)، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء في مجال صناعة الطاقة والخدمة الكهربائية بالمملكة.

وأوضح حمود بن عوده الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة أن الملتقى سيحظى بحضور واسع من قبل كبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة وصناعة الكهرباء بالمملكة، من بينهم سمو الأمير تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وسمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود رئيس مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود، ومعالي الدكتور هاشم عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومعالي الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومعالي الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى نخبة من قيادات الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأضاف: “يمثل الملتقى الذي يُعقد بنادي كهرباء الرياض أحد أهم الفعاليات التي تحاول “السعودية للكهرباء” من خلالها تسليط الضوء على مجالات الابتكار والتطوير التي يمكن أن تدفع بصناعة الطاقة الكهربائية إلى تحقيق قفزات متقدمة والمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي، لا سيما وأنها نجحت بفضل تشجيع روح الابتكار والتطوير لدى كوادرها في تحقيق نتائج بارزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنها تسعى إلى إتاحة الفرصة لشركائها لتبادل الخبرات والمعارف المرتبطة بأفضل الممارسات داخليا وخارجيا في هذا المجال”.

وأشار الغبيني إلى أنه سيتم خلال جلسات الملتقى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأبحاث والتطوير ومشاريع التوليد والتوزيع والنقل ومشاريع الطاقة النظيفة والشراكات مع الجهات الخارجية، بالإضافة إلى التعريف برؤية واستراتيجية الأبحاث والتطوير والابتكار، وكذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة والشركات الاستشارية المتخصصة في مجالات التوليد والنقل والتوزيع خلال الفترة المقبلة للاستفادة من تجارب وأبحاث تلك الجهات وتطبيقها في مشاريعها المستقبلية، وأفاد بأن الملتقى يناقش أيضاً دور الأبحاث والتطوير والابتكار بالشركة في تحقيق الاستدامة في برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة السعودية للكهرباء في بداية 2014م، والذي يهدف إلى وضع الشركة في مصاف الشركات المتقدمة بمجال الطاقة الكهربائية، مشدداً على أن جهود إدارة الابتكار واستثمار رأس المال الفكري وبناء الشراكات الاستراتيجية ستكون أهم المحاور التي تركز عليها جلسات الملتقى والخبراء والمتخصصين.

يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تركز من خلال مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته قبل نحو ثلاثة أعوام على تشجيع أبحاث التطوير والأفكار الإبداعية لدى كوادرها، كما أنها تعمل على ابتعاث العديد من المهندسين والفنيين السعوديين إلى كبرى الشركات والمؤسسات العالمية للتدريب ونقل الخبرات والتقنيات المتقدمة في مجال الطاقة الكهربائية إلى المملكة.