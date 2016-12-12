ختام الملتقى الدعوي بالصناعية الجديدة بالرياض

اختتم المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة دوري كرة الطائرة للجالية الفلبينية ضمن الملتقى الدعوي الأسبوعي بحضور أكثر من ٤٠٠ شخص ، وبمشاركة ٨ فرق ..

وتضمن الملتقى الذي انطلق ظهر الجمعة عدداً من الفقرات الدعوية والترويحية المتنوعة ، كما اختتم بتسليم الجوائز المتميزين خلال البرنامج والفرق الفائزة وذلك في الصالة الرياضية للمكتب والتي شهدت مؤخرا اختتام دوري كرة السلة بمشاركة ٢١ فريقاً ..

ونوه الأستاذ مشاري بن ناهض الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أن مثل هذا الأنشطة الاجتماعية مما يقوي أواصر المحبة والاخوة بين المسلمين من مختلف الجاليات ، ويرغب غير المسلمين بالدخول في الاسلام لما يرى من الاخوة والتآلف بين مختلف الجنسيات ..