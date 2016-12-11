تعليم المدينة إلى تصفيات المرحلة النهائية في المسرح المدرسي بالطائف

تأهلت إدارة تعليم المدينة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات للمرحلة النهائية لمشروع المسرح المدرسي التي ستستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف خلال الفترة من 20- 22 / 3 / 1438هـ وقد اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف يوم الخميس الموافق 9 / 3 / 1438هـ تصفية المرحلة الثالثة من مراحل مشروع المسرح المدرسي، والتي تم فيها تحكيم النصوص المسرحية المقدمة من ( 45 ) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، وأسفرت نتائج التحكيم عن ترشيح ( 15 ) نصًا مسرحيًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية كأفضل نصوص مسرحية مؤهلة لدخول المرحلة الرابعة من منافسات المسرح المدرسي وقد تم ترشيح إدارة تعليم المدينة من ضمن الإدارات المؤهلة لخوض هذه المرحلة النهائية .

هذا وقد تأهل كل من الفريق المسرحي المكون من طالبات الثانوية الأولى والرابعة للتحفيظ والنص المسرحي ( الحلم الثمين ) وذلك لتمثيل إدارة تعليم المدينة في التصفيات النهائية لمشروع المسرح المدرسي بالطائف بمتابعة من منسقة المشروع المشرفة التربوية في إدارة نشاط الطالبات الأستاذة / منى البدراني التي عبرت عن سعادتها بهذا التأهل ، ثم قالت من خلال تأهل ثانويتي التحفيظ ، وتدريب طالباتها على النص لمسنا أثر حفظ القران الكريم على استقامة اللسان وفصاحته مما أكسبهن الثقة وقوة الأداء في الحوار والإلقاء والإنشاد . وهذا ما يميز موهوبات ومبدعات مدينتنا الحبيبة .

يذكر أن مشروع المسرح المدرسي يستهدف طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بهدف تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وإكسابهن القدرة على التعبير بلغة عربية فصحى خالية من الأخطاء، وتوطيد الصلة بالنصوص العربية، وفي مقدمتها القرآن الكريم والحديث الشريف ،وصقل المواهب المسرحية لدى الطالبات ، وتمكين الطالبات من الإسهام في حل مشكلات المجتمع بأسلوب مسرحي إبداعي ، وتحصين الطلبة من الأفكار السلبية ، وتعزيز الثقة لديهن ومساعدتهن على بناء شخصياتهن، كذلك بث روح التعاون والمنافسة بينهن .