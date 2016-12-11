 فريق طبي بمستشفى الولادة ببريدة ينجح باستخراج مثبت شعر من معدة طفل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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فريق طبي بمستشفى الولادة ببريدة ينجح باستخراج مثبت شعر من معدة طفل

فريق طبي بمستشفى الولادة ببريدة ينجح باستخراج مثبت شعر من معدة طفل
المناطق - بريدة

نجح الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة ، باستخراج قطعة حديدية – مثبت للشعر – من معدة طفل يبلغ من العمر سنتين .
وذكر رئيس وحدة منظاير الجهاز الهضمي بالمستشفى الدكتور عبدالعزيز الحربي ، بأنه تم إجراء العملية بنجاح والطفل يتمتع بصحة جيدة ، منبهاً الأسر الى ضرورة الاهتمام بمتابعة الاطفال وما يضعون في افواههم حتى لا يتعرضوا للاختناق في حال لم يتم تدارك الأمر مشيراً بأن المستشفى شهد على تطوير جراحات المناظير والجهاز الهضمي مما يسهم في تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى .
وقدم الدكتور عبد العزيز الحربي شكره لإدارة المستشفى ممثلة بمدير المستشفى الصيدلي حمد الشمري على دعمه واهتمامه مما أسهم في إجراء تلك العمليات الجراحية الهامة للمرضى وتسهيل كافة الاجراءات للطاقم الطبي المشارك بالعملية للوصول للنجاح المنشود ، كما قدم شكره للطاقم الطبي المشارك في العملية على حرصهم واهتمامهم .

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