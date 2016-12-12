 أمانة عسير: تستقبل طلبات الراغبين في استثمار الصناعية الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمانة عسير: تستقبل طلبات الراغبين في استثمار الصناعية الجديد

أمانة عسير: تستقبل طلبات الراغبين في استثمار الصناعية الجديد
المناطق_عسير

قررت أمانة منطقة عسير مؤخراً تأجيل فتح مظاريف الإعلان عن تأجير وتشغيل الصناعية الجديد إلى اليوم 22 من شهر جمادى الأولى ، وذلك كآخر موعد لتقديم العطاءات على ذلك .

صرح بذلك مدير عام إدارة الاستثمار بالأمانة المهندس على الحيد الذي ذكر بأن ذلك يشمل إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الجديدة بأبها والتي تقع على طريق بني مالك بأبها ، وتبلغ مساحتها 510757م2 وتعد من أهم المواقع التجارية التي تعلن عنها الأمانة والتي لها علاقة مباشرة بالأمور التجارية  التي تقدم خدمة للمستفيدين من ذلك ، وتهدف الأمانة من نقل الصناعية إلى الموقع الجديد حتى تكون بشكل مرتب ومنظم وأكثر جمالاً للمدينة .

 

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