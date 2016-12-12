أمير منطقة الباحة يزور مركز يبس غدا

يقوم صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة بزيارة تفقدية لمركز يبس يوم غدا الثلاثاء وذلك في إطار زيارات سموه الكريم التفقدية لمحافظات المنطقة ومراكزها

واوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي بان زيارة سموه للمركز تأتي للإلتقاء بأهالي المركز والاستماع الى مطالبهم بالاضافة الى الوقوف على الخدمات المقدمة بالمركز ويفتتح سموه خلال زيارته ليبس المركز الصحي .

واعرب رئيس مركز يبس وأهالي المركز عن سعادتهم وترحيبهم بهذه الزيارة الكريمه الغير مستغربه على سموه الكريم