أمير جازان يدشن غداً مشروعات تنموية بمحافظة الريث بأكثر من 900 مليون ريال

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان غداً الثلاثا ، عدداً من المشروعات التنموية المنجزة خلال العام المالي 1437 / 1438هـ ،بمحافظة الريث بتكلفة إجمالية تبلغ “947” مليون ريال.

كما يرأس سموه الجلسة الثالثة من جلسات مجلس المنطقة المخصصة لبحث احتياجات محافظة الريث والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح محافظ الريث أحمد أبو قرن أن المشروعات التي يدشنها سموه تشمل مشروعات طرق بـ “400” مليون ريال , ومشروعات بلدية بمبلغ “215” مليون ريال , ومشروعات للمياه بقيمة “182” مليون ريال , وأخرى للكهرباء بـ “71” مليون ريال , ومشروعات تعليمية بمبلغ “54” مليون ريال إلى جانب مشروعات للإسكان بقيمة ” 25″ مليون ريال.

وعبر في ختام تصريحه عن سعادته ومشائخ وأهالي الريث بزيارة سمو أمير منطقة جازان للمحافظة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب , وما تجده المحافظة من اهتمام ومتابعة من قبل سموه كغيرها من محافظات المنطقة , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.