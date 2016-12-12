 ضبط 10 عمال مخالفين في مزرعة دواجن غير مرخصة في المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ضبط 10 عمال مخالفين في مزرعة دواجن غير مرخصة في المدينة

ضبط 10 عمال مخالفين في مزرعة دواجن غير مرخصة في المدينة
المناطق_المدينة

ضبطت الفرقة الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة عشرة عمال بدون شهادات صحية في مزرعة دواجن بدون رخصة مهنية وتفتقر لأدنى شروط الصحة العامة.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالأمانة المهندس محمد بن عبدالله سليهم، أنه بعد الوقوف على الموقع بالتنسيق مع الإدارة العامة للزراعة تم رصد 224 كرتون بيض جاهز للتسويق غير مختوم وغير محدد تاريخ الإنتاج وتدني مستوى النظافة العامة خاصة موقع التعبئة ومستودعين للأعلاف ومرمى للنفايات تفتقر للشروط الصحية، إضافة إلى ضبط عشرة عمال بدون شهادات صحية.

وأشار المهندس سليهم إلى أنه بناء على ذلك قامت الجهات المشاركة بالتحفظ على الموقع وما بداخله من كميات لحين إتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وسلم الموقع للبلدية الفرعية لحين المراجعة لاستكمال بقية الإجراءات حسب ما تقتضيه الأنظمة

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