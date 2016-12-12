أمير منطقة القصيم يفتتح مبنى مركز شرطة بريدة الشرقي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، المبنى الجديد لمركز شرطة بريدة الشرقي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمركز مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب ، وعدد من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة المنطقة.

حيث قص سمو أمير منطقة القصيم شريط الافتتاح لمبنى مركز شرطة بريدة الشرقي ، وتجول في أقسامه ، وشاهد مايحتويه المركز من مكاتب وخدمات.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده في المركز خلال جولته ، مثنياً بجهود اللواء ومتابعته وحرصه الدائم على كل مايخدم أمن المنطقة ، ومعاملته للافراد ومنسوبين شرطة المنطقة بالتساوي ، حيث إنعكس بالإيجاب على سير العمل ورفع الانتاجية.

وافتخر سموه بجهود رجال الأمن ، التي وصفها بعالية المستوى والمهنية ، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية لها دور ، مع تطبيق ما أمر الله به في كتابه الذي هو مصدر العدل ، وسنة نبيه محمد صلَ الله عليه وسلم ، لافتاً الانتباه إلى أنه لولا هذه الحدود لتتضاعف الجرائم.

وقال سمو أمير منطقة القصيم : حينما يعلم أنه من قتل سيُقتل جعلت في قلوب الطبعيين ، الذين لا يتعاطون المخدرات أو أي شيء يذهب العقل ، ذلك رادعاً له ، كاشفاً إلى أنه مصدر قوتنا هي الحدود التي في كتاب الله وسنة نبيه ، ثم برجال الأمن الغيورين على وطنهم وأهلهم.

وأضاف سموه : إن حس رجال الأمن العالي ، يُثبت أننا نُعد من عُظميات الدول في تحقيق الإنجازات الأمنية ، لافتاً سموه الأنظار إلى أن الحس الأمني هو المقياس الحقيقي لرجل الأمن.

وبين سمو الأمير فيصل بن مشعل أن الشرف العظيم لرجل الأمن في الممكلة هو خدمته لبيوت الله ، وللحرمين الشريفين ، وحراسته وتنظيمه لمن يقبلون الحجر الأسود ، ومن يزور قبر رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، كاشفاً أن رجال الأمن هم العين الجليلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، واهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية بهم وبكل شؤونهم ، داعياً الله لهم التوفيق الدائم ، وأن يكونوا قدوة لزملائهم بالميدان.

إثر ذلك تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم من مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب التقرير الإحصائي لشرطة منطقة القصيم لهذا العام ، كما تسلم سموه منه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.