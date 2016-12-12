 أمير القصيم: الشعب السعودي خير من يؤتمن على وطنه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير القصيم: الشعب السعودي خير من يؤتمن على وطنه

أمير القصيم: الشعب السعودي خير من يؤتمن على وطنه
المناطق_بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم الاثنين ، فعاليات حملة “وطننا أمانة” التي تشرف عليها إمارة منطقة القصيم بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” والعديد من القطاعات الحكومية والخدمية بالمنطقة ، وذلك بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، بحضور معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الدواود ، ووكلاء الإمارة ، ومحافظي المحافظات ، ومدراء الإدارات الحكومية ، والقيادات العسكرية بالمنطقة.

 

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية الحملة وأهمية العمل على تطبيق القيم الوطنية ، والحفاظ على مقدرات الوطن وممتلكاته ، ومحاربة الفساد بشتى أشكاله وصوره ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل الجهات الحكومية والخدمية.

 

ونوه سموه , بمضامين الحملة وأهدافها النبيلة التي ترمي إلى تعزيز القيم الوطنية بمفهومها الشامل ، وتكريس حب الوطن لدى أفراد المجتمع ، وتغليب السلوكيات الإيجابية ، وتفعيل دور المؤسسات في بناء منظومة القيم الوطنية , مؤكداً حرص الإمارة على متابعة تنفيذ فعاليات الحملة من خلال تقارير دورية عن أعمال القطاعات المشاركة في تنفيذها.

 

لافتاً سموه إلى أن شعار الحملة “وطننا أمانة” ليس بهدف لترويج الشعارات ، مؤكداً إن الوطن إنتماء وإعتزاز ، وغالي على الجميع ، وبلاد الحرمين الشريفين ، ويحكم كتاب الله وسنة نبيه ، وليس كباقي الأوطان ، فله حقوق لا تقبل التفريط في تأدية الأمانة , وهي محك الوطنية ومعيارها الحقيقي.

 

وأشار سموه إلى أن حملة وطننا أمانة تنطلق من مبادئ تعاليم العقيدة الإسلامية السمحة ، ورؤية الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي عهده , وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ , في أهمية اجتماع كلمة أبناء الوطن , والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التعصب والانقسام ، وجعل الوطن محل اهتمام الجميع ، مؤكداً سموه على أن الشعب السعودي خير من يؤتمن على وطنه ، ودعا سموه الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في حمل هذه الأمانة وتأديتها على الوجه المطلوب.

 

ثم القى مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بالقصيم عبدالعزيز الفوزان ، كلمة أوضح فيها أن هذه الحملة أثمرت عن جهد مميز في سبيل الدعوة إلى الاستشعار بالأمانة والصدق والإخلاص والنزاهة والشفافية ونبذ الفساد ، مشيراً إلى أن من شأنها الحفاظ على مقدرات الوطن وتعزيز مكانته ، مقدم الشكر لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاتهِ الكريمة خلال تدشين الحملة ، التي تعد تتويجاً للجهود المبذولة من منسوبي الإمارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهات المشاركة.

 

وقدم مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالإمارة إبراهيم الصغير عرضاً عن أهم وأبرز الملامح التعريفية لمبادرة “وطننا أمانة” ، ودور الجهات المشاركة في تفعيل وتنفيذ الحملة ، واستهداف الجمهور بجميع فئاته لتعزيز قيم الانتماء الوطني والشعور بالمواطنة ، مبيناً أن 37 جهة حكومية وخدمية تشارك بالحملة من خلال الأدوار المناطة بها.

 

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