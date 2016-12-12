تخريج دورة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع الثانية بجدة بحضور قائد قوات أمن المنشآت

أقيم اليوم حفل تخريج دورة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع الثانية والمنعقدة بمركز تدريب القوات بمحافظة جدة بحضور قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري.

وبدئ الحفل المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مساعد قائد قوات أمن المنشآت للتخطيط والتطوير اللواء عبدالله حامد الخلف كلمةً أوضح فيها أن المركز يقدم أعلى معايير التدريب وأحدث المعارف في المجالات الأمنية، مؤكداً أن دورة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع تؤهل الخريجين للعمل في الميدان بكل احتراف ومهنية ليكونوا نواة للقوة الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن.

وبين أن هذه القوة تم تدريبهم وتأهيلهم بالعديد من الدورات التخصصية في هذا المجال من فنون القتال والاشتباك والسيطرة وأتقنوا مهارات الرماية بأشكالها المختلفة والرماية الليلية ورماية الجهد وكذلك اقتحام وتطهير المباني ومهارات النزول بالحبال من المباني ومهارات الإنزال باستخدام الطيران العمودي لطيران الأمن ومهارات القيادة والمطاردة بالمركبات.

وأفاد اللواء الخلف أن القوات انتقلت من التدريب التقليدي إلى التدريب التخصصي والاحترافي بفضل الله أولا ثم بما يوليه قائد القوات من متابعة حثيثة ومستمرة للعملية التدريبية في قوات أمن المنشآت وبالتعاون مع عدد من الدول الصديقة في ذلك.

ثم ألقى المقدم مارك هيل كلمةً من الجانب الأمريكي الصديق شكر فيها قائد القوات وقائد المركز والمشرفين على الدورة, مؤكداً عمق العلاقة بين الجانبين, متمنياً للخريجين النجاح في العمل الميداني.

ثم استأذن الملازم أول عبدالرحمن السالمي في فرضية صامد لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع والتي توضح ما وصل إليه الخريجون من تأهيل تدريبي لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع والاقتحام وتخليص الرهائن.

بعد ذلك كرم اللواء الجباري الأوائل والمتفوقين والمشرفين على الدورة, متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وفي ختام الحفل ألقى اللواء الجباري كلمةً قدم فيها شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على هذه اللفتة الكريمة من سموه بالموافقة على عقد دورات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب وقال : بدأنا نجني ثمار هذه الدورات بتخرج الدفعة الثانية وتليها دفعات أخرى في القريب العاجل وقد عودنا سموه – حفظه الله – دائماً على الوقوف مع أبنائه رجال الأمن في كل ما يهم تطوير العملية التدريبية وكذلك الدعم اللامحدود لقوات أمن المنشات حيث تعمل بتقنيات عالية وتجهيزات بشرية وآلية وتقنية لتقديم أفضل الحماية الأمنية لجميع مقدرات الوطن سواء البترولية أو الصناعية أو الحيوية.

وأضاف ونحن إذ ندفع بهذه المجموعة الجديدة من رجال أمن المنشآت من الدورات التخصصية لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع والتي عقدت بمركز تدريب ذهبان والمنطقة الشرقية حيث تم تدريبهم على أحدث الأجهزة والتقنيات لمشاركة زملائهم العاملين بالميدان ليضيفوا لبنة جديدة من الجهود التي يقوم بها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدعم أمن المنشآت لتؤدي الدور المناط بها بكل كفاءة واقتدار ونحن إذ نضطلع بهذا الدور لأمن وحماية الوطن لنكون سداً منيعاً ودرعاً حصيناً في وجه كل من يحاول الإساءة لأمن الوطن.

وبين أنه تم إعداد تدريب مكثف وتأهيل لهؤلاء الخريجين على جميع العلوم الأمنية سواء ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو قوة التدخل السريع مما يؤهلهم على تحمل مسؤولياتهم للعمل كمنظومة واحدة مع باقي القطاعات الأمنية الأخرى لحماية هذا الوطن ومن يعيش على أرضه والذي قدم لنا الكثير ومهما بذلنا من جهود فالوطن يستحق أكثر وكل ما تحقق يعكس التطور الذي وصلت إليه العملية التدريبية في قوات أمن المنشآت.

وأشار إلى موافقة سموه الكريم على دعم القوات بالآليات المدرعة والمصفحة والتي وافق سموه على تأمينها للقوات والتي استخدمت لأول مرة في تاريخ قوات أمن المنشآت والأمل معقود في الجميع لاستكمال مسيرة الأمن التي وصلت إليها هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مبينا أن هناك تدريبات نوعية لمنسوبي القوات من الضباط والأفراد داخل وخارج المملكة للرفع من مستوى الحس الأمني والتعامل مع مختلف الحالات في جميع المواقع التي تقدم لهم الحماية الأمنية, سائلا الله أن يحمي وطننا وولاة أمرنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن يرد كيدهم في نحورهم ويكشف مخططاتهم ويجعل تدميرهم في تدبيرهم وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحدود ويرحم شهداءهم ويشفي مصابهم.