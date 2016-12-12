 السليم يشهد ماراثون عنيزة صديقة للجميع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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السليم يشهد ماراثون عنيزة صديقة للجميع

السليم يشهد ماراثون عنيزة صديقة للجميع
المناطق_عنيزة

تحت رعاية محافظ عنيزة الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم السليم وبحضور مدراء الدوائر الحكومية وأعيان المنطقة نظمة جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية (تأهيل) وجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة ماراثون بعنوان : عنيزة صديقة للجميع صباح اليوم الاثنين تزامناً مع الأيام العالمية لذوي الإعاقة.

حيث اطلق سعادة المحافظ شارة البدء للماراثون وانطلق المشاركون في المسار المحدد لهم حيث يبلغ مسافة الماراثون 2200 مترا بدئا من مبنى إدارة تعليم البنات سابقا ونهاية الماراثون ومقر الحفل في ديوانية أبو علي بجوار إشارة السندية وبلغ عدد المشاركين في الماراثون 317 مابين مشارك من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان وباقي افراد المجتمع.

بعد ذلك بدا الحفل المعد لهذه المناسبة بالسلام الملكي ومن ثم القرآن الكريم تلاهـ من أبنائنا ذوي الإعاقة ومن ثم قصيدة شعرية ثم كلمة المنظمون لهذا الماراثون ألقاها الأستاذ فهد الوهيبي ذكر منها أهداف هذا الماراثون الذي يتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة السبعة عشر هدف والخطة التنموية لتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث ذكر ان جمعية تأهيل وجمعية طهور إذ تشارك في هذا النشاط الرياضي والإجتماعي مع شركائها في المجتمع تحت شعار عنيزة صديقة للجميع لتعزيز مبدئ الشراكة في القطاع الخيري ودمج المجتمع مع هذه الفئتين الغاليتين لتعميق الوعي الاجتماعي حول موضوع الإعاقة ومرضى السرطان وتفعيل دور الشركاء المجتمعيين في التصدي لانتشار مرض السرطان و الإعاقة والحد من نتائجها على الفرد والمجتمع والوطن .

وفي نهاية الحفل قام سعادة محافظ محافظة عنيزة بتوزيع الميداليات والجوائز على الفائزين والمشاركين في الماراثون

وفي تصريح لمحافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن السليم ذكر فيه انه سعيد بهذه المناسبة والمشاركة مع إخواننا ذوي القدرات الخاصة وقدم شكره وتقديرة للمنظمين والداعمين والمشاركين ..

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