 القبض على مرتكبي قضايا سلب العمالة بالأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القبض على مرتكبي قضايا سلب العمالة بالأحساء

القبض على مرتكبي قضايا سلب العمالة بالأحساء
المناطق_الأحساء
تمكنت شرطة محافظة الاحساء مؤخرا من القاء القبض على عدد من الجناه لقاء قيامهم بسلب وسرقة العماله بمحافظة الاحساء . 
وقال المتحدث الاعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي

عمد الجناه على الاعتداء على العماله بعدد من المواقع وتهديدهم وسلب ما لديهم من ممتلكات والهرب بها ، وقد تلقت في وقت سابق شرطة محافظة الاحساء عدد من البلاغات بهذا الخصوص مما استدعى الامر لتكثيف الجهود للبحث والتحري عن الجناه ، وبفضل من الله وتوفيقه قادت نتائج التحقيق والتحريات المتواصلة للكشف عن هويتهم والقبض عليهم . وقد تبين ان الجناه خمسة مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر تم ايقافهم جميعا واحالة ملفات القضايا المتورطين بارتكابها لهيئة التحقيق والادعاء العام

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