القبض على مرتكبي قضايا سلب العمالة بالأحساء

تمكنت شرطة محافظة الاحساء مؤخرا من القاء القبض على عدد من الجناه لقاء قيامهم بسلب وسرقة العماله بمحافظة الاحساء .

وقال المتحدث الاعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي

عمد الجناه على الاعتداء على العماله بعدد من المواقع وتهديدهم وسلب ما لديهم من ممتلكات والهرب بها ، وقد تلقت في وقت سابق شرطة محافظة الاحساء عدد من البلاغات بهذا الخصوص مما استدعى الامر لتكثيف الجهود للبحث والتحري عن الجناه ، وبفضل من الله وتوفيقه قادت نتائج التحقيق والتحريات المتواصلة للكشف عن هويتهم والقبض عليهم . وقد تبين ان الجناه خمسة مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر تم ايقافهم جميعا واحالة ملفات القضايا المتورطين بارتكابها لهيئة التحقيق والادعاء العام