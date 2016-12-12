 مسابقة بغرفة القصيم لأفضل شركة سعودية ناشئة في منتدى(MIT ) لريادة الاعمال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مسابقة بغرفة القصيم لأفضل شركة سعودية ناشئة في منتدى(MIT ) لريادة الاعمال

مسابقة بغرفة القصيم لأفضل شركة سعودية ناشئة في منتدى(MIT ) لريادة الاعمال
المناطق_الدمام

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة المنشآت الصغيرة و المتوسطة بالتعاون مع مبادرة باب رزق جميل لقاءاً تعريفيا بمسابقة  أفضل شركة ناشئة بالسعودية و ذلك ضمن منتدى(MIT  ) لريادة و تطوير الأعمال..

و في اللقاء الذي أقيم في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة أكد مساعد الامين العام بغرفة القصيم لقطاع التسويق و خدمة المستثمر الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الخضير  الحاجة الى بذل المزيد من الجهود المشتركة بين مختلق قطاعات المجتمع العامة و الخاصة  لتوجيه و إرشاد الشباب نحو ما ينفعهم و ينمي مهاراتهم و يصقل مواهبهم و يطور ابداعاتهم لخدمة الاقتصاد الوطني, منوها بهذا الصدد الى أن غرفة القصيم خصصت جائزة سنوية للشاب العصامي و التي تتوج نجاحات هذه الفئة من الجنسين , مبينا ان اللقاء يأتي  ضمن جولة ينفذها المنتدى للتعريف بالمسابقة و شرح اليات التقديم عليها و معايير التقييم و التحكيم و الاختيار للفائزين, لافتا الى ان الهدف من المسابقة هو تمكين مفهوم الريادة و  دعم رواد الاعمال  و تدريبهم على  كيفية مواجهة المشكلات و حل المعضلات و تجاوز المعوقات, داعيا شباب المنطقة للتقديم عليها و المنافسة للفوز بها.

من جانبه قال الاستاذ هاشم خالد الدغستاني من مبادرة باب رزق جميل أن فرع المنتدى بالسعودية هو الفرع ال  28 ضمن شبكة عالمية من المؤسسات و الشركات التي تكرس نفسها لدعم ثقافة العمل الحر و تنمية الابتكار و تقديم المعرفة و التواصل و التدريب لرواد الاعمال بما يمكنهم من سرعة تحويل الافكار الى شركات منتجة ذات قيمة عالمية, مشيرا الى انه تم اضافة مسار المشاريع الاجتماعية الى جانب مساري الافكار و المشاريع الناشئة ضمن مسابقة العام الحالي 2016م  و التي , موضحا بان التقديم على المسابقة متاح لمن لا يتجاوز عمر منشاته 5 سنوات من تاريخ الحصول على السجل التجاري و لا تزيد مبيعاته السنوية عن مليون ريال  و انه يتم اختيار 3 فرق فائزة من كل مسار في المسابقة المحلية ثم يشاركون في المسابقة العربية و ينتقلون بعد نجاحهم فيها الى المسابقة الدولية النهائية, مضيفا بان معايير التقييم  للمشاريع و اختيار الفائزين تقوم على  خمسة اسس وهي (كيفية تكوين الفريق, الابتكار., القابلية للتوسع, الاستدامة المالية و الاثر الاجتماعي

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