مسابقة بغرفة القصيم لأفضل شركة سعودية ناشئة في منتدى(MIT ) لريادة الاعمال

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة المنشآت الصغيرة و المتوسطة بالتعاون مع مبادرة باب رزق جميل لقاءاً تعريفيا بمسابقة أفضل شركة ناشئة بالسعودية و ذلك ضمن منتدى(MIT ) لريادة و تطوير الأعمال..

و في اللقاء الذي أقيم في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة أكد مساعد الامين العام بغرفة القصيم لقطاع التسويق و خدمة المستثمر الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الخضير الحاجة الى بذل المزيد من الجهود المشتركة بين مختلق قطاعات المجتمع العامة و الخاصة لتوجيه و إرشاد الشباب نحو ما ينفعهم و ينمي مهاراتهم و يصقل مواهبهم و يطور ابداعاتهم لخدمة الاقتصاد الوطني, منوها بهذا الصدد الى أن غرفة القصيم خصصت جائزة سنوية للشاب العصامي و التي تتوج نجاحات هذه الفئة من الجنسين , مبينا ان اللقاء يأتي ضمن جولة ينفذها المنتدى للتعريف بالمسابقة و شرح اليات التقديم عليها و معايير التقييم و التحكيم و الاختيار للفائزين, لافتا الى ان الهدف من المسابقة هو تمكين مفهوم الريادة و دعم رواد الاعمال و تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات و حل المعضلات و تجاوز المعوقات, داعيا شباب المنطقة للتقديم عليها و المنافسة للفوز بها.

من جانبه قال الاستاذ هاشم خالد الدغستاني من مبادرة باب رزق جميل أن فرع المنتدى بالسعودية هو الفرع ال 28 ضمن شبكة عالمية من المؤسسات و الشركات التي تكرس نفسها لدعم ثقافة العمل الحر و تنمية الابتكار و تقديم المعرفة و التواصل و التدريب لرواد الاعمال بما يمكنهم من سرعة تحويل الافكار الى شركات منتجة ذات قيمة عالمية, مشيرا الى انه تم اضافة مسار المشاريع الاجتماعية الى جانب مساري الافكار و المشاريع الناشئة ضمن مسابقة العام الحالي 2016م و التي , موضحا بان التقديم على المسابقة متاح لمن لا يتجاوز عمر منشاته 5 سنوات من تاريخ الحصول على السجل التجاري و لا تزيد مبيعاته السنوية عن مليون ريال و انه يتم اختيار 3 فرق فائزة من كل مسار في المسابقة المحلية ثم يشاركون في المسابقة العربية و ينتقلون بعد نجاحهم فيها الى المسابقة الدولية النهائية, مضيفا بان معايير التقييم للمشاريع و اختيار الفائزين تقوم على خمسة اسس وهي (كيفية تكوين الفريق, الابتكار., القابلية للتوسع, الاستدامة المالية و الاثر الاجتماعي