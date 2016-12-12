 القيادة تعزي السيسي في الحادث الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القيادة تعزي السيسي في الحادث الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية

القيادة تعزي السيسي في الحادث الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.
وقال الملك المفدى : “علمنا ببالغ الأسى بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان ، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظكم والشعب المصري الشقيق من كل سوء ومكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

وقال سمو ولي العهد : ” علمت ببالغ الحزن بنبأ العمل الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.
وقال سمو ولي ولي العهد : ” تلقيت ببالغ الألم نبأ الاعتداء الآثم الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق أحر التعازي والمواساة ، سائلاً ألله سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظكم من كل مكروه “

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