 أمين القصيم يشيد بجهود الزميل ملفي الحربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمين القصيم يشيد بجهود الزميل ملفي الحربي

أمين القصيم يشيد بجهود الزميل ملفي الحربي
المناطق_بريدة

أشاد أمين منطقة القصيم م. صالح بن احمد الأحمد بجهود الزميل ملفي بن صلاح الحربي مدير إدارة الرخص الصحية والمهنية بأمانة منطقة القصيم ومدير مكتب جريدة الرياض ببريدة وقال الأحمد في خطاب شكر وتقدير  وجهه للحربي(جهودكم واضحه في تحسين الخدمات المقدمة  لمستفيدي الأمانة في مدينة بريدة في مجال الرخص الصحية والمهنية والمتابعة لمتطلبات العمل وتسهيل اجراءات المستفيدين.

من جانبه قدر الحربي لامين القصيم اشادته وتقديره مشيدا بدعمه وتوجيهه الدائم بتقديم افضل الخدمات لمراجعي الأمانة بشكل عام وادارة الرخص بشكل خاص ووعد الحربي بتقديم المزيد من الجهود  شاكرا لزملائه جهودهم في خدمة مراجعي الإدارة.

يشار الى ان هذا خطاب الشكر الثاني الذي يتلقاه الحربي من امين القصيم .

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