مدير تعليم عنيزة يكرَّم لجنة أصدقاء المرضى لتكفلها بعلاج تشادي

تكفلت لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة بعلاج أحد الطلاب غير السعوديين ( تشادي) بمستشفى الملك سعود بعنيزة، عقب تعرضه لكسر مضاعف في احد الأرجل جراء وقوعه اثناء ممارسته كرة القدم داخل احدى المدارس بعنيزة , ما استدعى نقله للمستشفى , حيث تكفلت لجنة أصدقاء المرضى بمصاريف إجراء العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح ..مدير التعليم بعنيزة محمد بن سليمان الفريح زار الطالب بمستشفى الملك سعود واطمأن على حالته الصحية وتمنى له الشفاء العاجل . في السياق نفسه كرم مدير تعليم عنيزة لجنة أصدقاء المرضى على مبادرتها غير المستغربة في خدمة المرضى ، موجهًا شكره وتقديره لسعادة رئيس اللجنة وأعضائها على جهودهم , وتسلم أمين عام اللجنة باسل بن محمد أباالخيل درع تعليم عنيزة التقديري للجنة