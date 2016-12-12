جامعة الباحة تنظم ندوة بعنوان نزاهة

نظمت جامعة الباحة ممثل بنادي نزاهة بعمادة شؤون الطلاب ندوة بعنوان (نزاهة)، وذلك في إطار سعي الجامعة للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وذلك على مسرح المدينة الجامعية بالعقيق.

وقد بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك أكد مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني خلال كلمته بأن ديننا الإسلامي حذر من الفساد، فقال الله تعالى (ولا تبغ الفساد في الأرض أن الله لا يحب المفسدين)، وقال تعالى (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد).

ونوه الدكتور الزهراني بأهمية عقد مثل هذه الندوة، حيث أن هيئة مكافحة الفساد ليست الجهة الوحيدة التي يقع على عاتقها محاربة هذهِ الآفة، على اعتبار أن مؤسسات المجتمع المدني شريكة فاعلة بهذا الواجب الوطني.

تلا ذلك انطلاق الندوة التي أدارها عميد كلية الآداب والعلوم والإنسانية الدكتور منصور بن سعيد ابو رأس، وشارك فيها عميد كلية العلوم والآداب بلجرشي الدكتور سعيد بن محمد البهلوان، ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بالمدينة الجامعية الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي.

واستعرض الدكتور البهلوان دور الطلاب في مكافحة الفساد والأثر الفكري في در الشهوات والشبهات وما يتصل بهما من الأضرار المترتبة عليه، مؤكدا على ضرورة اهتمام الطلاب والطالبات في مكافحة الفساد بكل أنواعه وأشكاله، ومشيراً الى أبرز مقومات الحرب على الفساد في تعميق الوازع الديني والمراقبة الذاتية، وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للجهات، وتفعيل الرقابة المجتمعية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فيما أكد الدكتور الثبيتي أن الفساد تسلّل إلى كافّة الدول بمختلَف الأنظمة، حيث ولم تَعُد ظاهرة الفساد تتعلّق بمذهب أو فكرٍ سياسي واقتصادي معيّن، كما تبدو في النظُم الرأسمالية أو الاشتراكية.