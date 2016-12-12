 أمير تبوك يطلع على المشروعات الاستثمارية الجديدة للأمانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير تبوك يطلع على المشروعات الاستثمارية الجديدة للأمانة

أمير تبوك يطلع على المشروعات الاستثمارية الجديدة للأمانة
المناطق_تبوك
 
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالأمارة على مخططات مدينة البناء والأثاث والمفروشات احد المشروعات الاستثمارية الجديدة لأمانة منطقة تبوك التي تجاوز القيمة الإنشائية (150) مليون ريال والذي يقع على طريق الملك خالد بحضور وكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني وأمين منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم كما اطلع سموه على مشروع بارك مول ونسب الانجاز التي وصلت إليها في تنفيذ هذا المشروع حيث استمع سموه لشرح عن مشروع مدينة البناء والأثاث الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ169 ألف متر مربع ومساحة البناء تصل إلى 64 ألف متر مربع ومساحة الخدمات والشوارع والمواقف تصل إلى 100 ألف متر مربع ومواقف للسيارات تتسع لـ 1150 سيارة وصالات عرض يصل عددها لـ 308  صالة عرض وواجهة تجارية للمشروع بطول 972 متر طولي.
بعد ذلك شاهد سمو أمير المنطقة عرضا مرئيا لمشروع مدينة البناء والأثاث والمفروشات ومشروع بارك مول الاستثماري الواقع على طريق الملك فيصل وما يضمه من خدمات ومرافق متطلعا سموه من كافة القطاعات الخدمية بالمنطقة وعلى رأسها أمانة منطقة تبوك بتهيئة البيئة المناسبة لهذه المشروعات الاستثمارية سواء في مدينة تبوك أو في بقية محافظات المنطقة.
لافتا سموه إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية ستعمل على تشجيع المستثمرين وخلق فرص جديد لأبناء المنطقة للعمل بها متمنيا سموه النجاح والتوفيق لهذه المشروعات ومن جهته أعرب أمين منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على دعمه وحرصه الدائم للامانة والبلديات التابعة في تشجيع الاستثمارات للامانة ودعوة المستثمرين لما ماهيأته الأمانة من مواقع استثمارية سواءاً في مدينة تبوك او محافظات المنطقة في مجالات استثمارية مختلفة

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