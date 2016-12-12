 نجاح أول عملية جراحية للوجه والفكين في مستشفى الإيمان العام بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2016 ميلاديا

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نجاح أول عملية جراحية للوجه والفكين في مستشفى الإيمان العام بالرياض

نجاح أول عملية جراحية للوجه والفكين في مستشفى الإيمان العام بالرياض
المناطق_الرياض

نجح فريق طبي في مستشفى الإيمان العام بالرياض برئاسة الدكتور حسين أحمد العيثان استشاري جراحة الوجه والفكين في إجراء أول عملية لمصاب بعدة كسور معقدة في قاع العين اليسرى وكسر مضاعف في الفك العلوي الأيسر أدى إلى اختلال في حركة العين وخلل إطباق الأسنان للفكين حيث تعتبر من العمليات الكبرى والمعقدة في جراحة الوجه والفكين والتي تجرى لأول مرة في مستشفى الإيمان والتي تكللت ولله الحمد  بالنجاح  . حيث تم إرجاع الكسر وبناء قاع العين بشكل كامل عن طريق صفائح التيتينيوم ورجوع حركة العين إلى وضعها الطبيعي ورجوع إطباق الفكين لوضعها الطبيعي. وتأتي هذه العملية كأول عملية بعد افتتاح قسم جراحة الوجه والفكين في المستشفى مؤخراً والذي يقوم بتشخيص وعلاج وجراحة كسور الوجه والفكين والجمجمة , والأورام الحميدة والانتانات المرضية في الوجه والفكين , وعلاج أمراض التشوهات الخلقية في الوجه والفكين والجمجمة مثل الشفة الأرنبية والتصاق عظام الجمجمة , والجراحات العويضية للوجه والفكين والجمجمة ,وعلاج الالتهابات والانتانات في الوجه والفكين وتشخيص وعلاج وجراحة أمراض المفصل الصدغي للفك السفلي , وعلاج أسنان العقل وزراعة الأسنان . وقدم مدير مستشفى الإيمان الدكتور عمر باقادر شكره وتقديره للفريق الطبي على جهودهم المميزة وتهنئتهم بنجاح العملية متمينا لهم المزيد من التوفيق و للمريض دوام الصحة والعافية .

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