شاهد أول تصاميم وفئات العملات السعودية الجديدة

وتضمنت العملات صوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وصورا للحرمين الشريفين ولمعالم النهضة السعودية، فيما طبعت عليها الترجمة الجديدة لاسم مؤسسة النقد العربي السعودي .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد تسلم الرقم الأول من جميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية، ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية.

كما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – الرقم الثاني من جميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية.

وتسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الاستقبال الرقم الثالث من جميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية.

قام بتسليم الإصدار لخادم الحرمين الشريفين، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح؛ خلال استقبال الملك لهم، اليوم، في مكتبه بقصر اليمامة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان؛ ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي؛ ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.